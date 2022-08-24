İzmirde, iş görüşmesine gittikten sonra eve dönmeyen, 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybettiği anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçekin 18 ölüm raporu ortaya çıktı. Raporda; Çiçekin sırtında morluk, kalçadan baldıra olan kısımda şişlik ve mor renk değişikliği ile alt dudağında lezyon görüldüğü belirtildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan tek şüpheli Burak Kayanın 27 da ifadesinde, Bu kişi, halüsinasyonlar görüyordu. Cüneyt ve Ömer yine gelip, beni dövecek mi? Nerede kaldı bunlar? diye kendi kendine konuşuyordu dedi.