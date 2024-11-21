İzmirin Seferihisar ilçesinde, polis ekipleri aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki şikayetten kaynaklı olay yerindeki adrese gözaltı işlemi için gitti. Polislerin gözaltı işlemi için geldiğini fark eden şüpheli M.S.C. silahına sarıldı ve peş peşe ateş etmeye başladı. Olayda 3 polis yaralanırken, 2sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmir Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklama Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adlî işlemlere başlanmıştır. ifadeleri yer aldı.