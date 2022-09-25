İzmirde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Konak tramvayında çalışan ve istasyonda tuvalet olmadığı için ihtiyacını gidermek amacıyla yolun karşısına geçmek isterken araba çarpması sonucu hayatını kaybeden Hülya Onaylının ailesinin ve arkadaşlarının CHPli Tunç Soyere olan tepkileri sürüyor. Kazanın meydana geldiği bölgedeki görgü tanıkları da yaşananları anlatırken, Gürültünün geldiği yere baktığımda havada uçan bir şey gördüm. İlk başta kaza geçiren aracın bir parçası koptu zannettim. Meğerse güvenlik görevlisi kadınmış. dedi. Bir başkası ise talihsiz kadının 50 metre savrulduğunu söyledi.