Türkiye İzmirde 5 kardeşin yangında can vermesine ağlarken bir kan donduran haber de Antalyadan geldi. Antalya Güzeloba Mahallesindeki bir apartmanın 8inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polisler kapıyı çilingirle açarken aynı odada bulunan kardeşlerin 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Evde yapılan incelemelerde ise koli bandıyla kapı pençelerin kapatılıp tepside kömür yakıldığı ve Farsça yazılmış 9 sayfalık not bulundu.