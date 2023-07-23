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Japon harikası Kamada! Galatasaray Bonservisi elinde olan Japon yıldızla temaslara başladı / 23.07.23
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Japon harikası Kamada! Galatasaray Bonservisi elinde olan Japon yıldızla temaslara başladı / 23.07.23
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01:14
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02
Rebic harekatı! Beşiktaş Milan'da oynayan Hırvat yıldız için transfer planını yaptı / 23.07.23
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01:26
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03
Zoom cuntacılarının toplantısı sonrası CHP'de medya operasyonu başladı: Halk TV ile tüm ilişkiler sona erdi! / 22.07.23
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04:26
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04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi / 22.07.23
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01:41
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05
FETÖ'nün hırsızlık yemini ortaya çıktı! Sınav sorularını verip bu yeminleri ettirmişler! O liste 'Garson'dan çıktı / 22.07.23
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04:37
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06
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Osmangazi Köprüsü' iddiası yalan çıktı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklama / 21.07.23
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02:16
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07
Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! Gündem tahıl koridoru... / 21.07.23
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03:02
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08
Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir vites yükseltti! "Önümüzdeki yaz Los Angeles'a oyunculuk okuluna gideceğim." / 22.07.23
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00:33
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09
Ciğerlerimiz yandı: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: "10 günde 40 ilde 203 orman yangını" / 21.07.23
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01:24
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