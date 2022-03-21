Jinekolog Fecri Sevilen'in taciz davasında yeni karar! Cinsel saldırı ve müstehcen görüntüler... / 21.03.22

Son dakika haberi... Ünlü jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilenin İstanbul Nişantaşında bulunan muayenehanesine gelen iki kadın hastasına nitelikli cinsel saldırıda bulunmak suçlamasıyla aldığı 23 yıl 4 aylık hapis cezası onanmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilen karara itiraz etti. İnceleme sonunda Sevilen hakkında beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesinin isabetli olmadığına karar verilerek itiraz kabul edildi. Kararda muayenehanede ele geçirilen görüntülerin yapılan aramanın usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle hukuka aykırı delil olduğu vurgulandı.