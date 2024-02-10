ABD’de Özel Savcı Robert Hur tarafından yürütülen soruşturmada, Başkan Joe Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde Afganistan’daki askeri politikaya ilişkin gizli materyaller ile ulusal güvenlik ve dış politikaya ilişkin kayıtların incelenmesi üzerine Biden’ın hafızasının zayıfladığına yönelik iddialar yeniden gündeme geldi. Hur’un hazırladığı raporda Biden için “iyi niyetli, hafızası zayıf yaşlı adam” ifadeleri kullanılırken bunadığı için suçlanmayacağı belirtildi. Peki, Biden bunadı mı? ABD basını bu soruya cevap arıyor…