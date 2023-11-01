Son dakika haberleri... Katil İsrail, Gazzede soykırım gerçekleştirmeye devam ederken El Kassam Tugaylarının tünellerinde ise ağır darbe alıyor. İşgali başlattıkları günden bu yana en çok korktukları yer olan tünellerde ağır darbe alan İsrail, çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü belirtti. İsrail basınında bazı kaynaklar, Ordu, bu akşam yaşanan büyük kayıpları gizliyor. ifadelerini kullanınca Ordu Sözcüsü Hagariden uyarı geldi. Hagari, Söylentileri yaymayın, gerekli açıklamayı biz yaparız dedi. Öte yandan Batı basınında, katliamın başından bu yana İsrailin yanında olduğunu açıklayan ABD Başkanı Joe Bidenın Netanyahunun kontrolünü kaybettiğine dair haberler çıkmaya başladı. Netanyahunun davranışlarını analiz eden uzmanlar Narsist, haklı ve paranoyak ve stres altında kötü tepki veriyor” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...