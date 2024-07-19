ABDde Joe Bidena çekil baskısı artıyor... Eski ABD Başkanı Donald Trump ile çıktığı düello sonrası adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden yarışa devam edeceğini söyledi. Ancak Trumpın uğradığı suikast sonrası kazanma şansı daha da düşen Bidenın adaylığı da tehlikeye giriyor. Eski ABD Başkanı Barack Obamanın devreye girdiği ve Joe Bidena 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolun daraldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu iddia edildi. ABD basını Bidenın 5 Kasımdaki başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceğini iddia etti.