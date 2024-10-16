ABD Tarım Bakanlığı, Oklahomadaki BrucePac tesisinde listeria virüsünün tespit edilmesinin ardından satılmış ve satılmamış milyonlarca kilo hazır tavuk ve hindi ürününün geri çağırılmasını istedi. Geri çağırılan ürünler arasında ABDnin en büyük gıda markaları yer alıyor. Alınan kararın ardından dev gıda markalarının gerekli adımları atması da dikkat çekti. Yaşananlar ise Türkiyedeki Köfteci Yusufun domuz eti skandalını akıllara getirdi. Gerekli adımları atmak yerine, sosyal medya üzerinde para ile operasyon çekiliyor algısını yürütmesi, Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı yorumlarını beraberinde getirdi.