Kabil Havalimanı'nı Türkiye işletebilir! Afganistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem / 27.08.21

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Son dakika haberleri... Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türk askerinin tahliyesi bugün tamamlanacak. Tahliye için; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT koordineli bir çalışma yürütürken Afganistan'daki mevcut durum nedeniyle tahliye kararı alındı. Bununla birlikte Afganistan ile yeni ilişkiler kurulması gündemde. Ülkede yönetimi ele geçiren Taliban, Kabil Havalimanı'nı Türkiye'nin işletmesine ise sıcak bakıyor.