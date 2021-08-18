Kabil'den kaçış! ABD kargo uçağının iniş takımında bulunan insan kalıntıları hakkında soruşturma başlattı / 17.08.21

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Taliban'ın Kabil'e girmesi ve Afganistan'da yönetimi devralması sonrasında yaşananları tüm dünya yakından takip ediyor. Bütün dünyanın dehşete düşerek izlediği Kabil'den kalkış yapan uçağın iniş takımında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin açıklama ABD Hava Kuvvetleri'nden geldi. Öte yandan tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetmişti.