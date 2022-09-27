Son dakika haberi! Özbekistanda Şanghay Zirvesi ve Amerika Birleşik Devletlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılarak son iki haftada yoğun diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan Kabineyi topladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı, saat 14.30da başlayan toplantı saat 17.00de sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine günlük beslenme yardımının 25 TLden 60 TLye yükseltildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca TOKİnin sosyal konut projesinde ilk temelin 25 Ekimde atılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, Egede provokasyonlarını sürdüren Yunanistana da tepki göstererek Bizim muhatabımız değiller dedi. Erdoğan Aile Destek Programındaki destek tutarının 40 milyar TLye çıkarıldığını açıklarken, kış dönemi için 3 milyar TLlik doğalgaz desteği verileceğini de söyledi.