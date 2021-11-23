Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkacağız / 23.11.21

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğanın liderlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15.30da toplandı. Gözlerin çevrildiği toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomideki gelişmelere ilişkin çok çarpıcı mesajlar verdi. Faiz ve kurdaki dalgalanmalara ilişkin spekülasyon yapan belli odaklara tepki göstererek, Mandacı iktisatçıların reçetelerini dikkate almıyoruz dedi. Erdoğan, Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Bu Ekonomik Kurutuluş Savaşından da zaferle çıkacağız. dedi. Erdoğan Asgari ücrete ilişkin de flaş bir açıklama yaptı. İşte Erdoğanın açıklamaları...