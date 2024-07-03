Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kayseri ve Suriyenin kuzeyinde sahnelene kirli provokasyonalara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Kayseride son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden aynı kaos planı tezgâhlandı. İkinci perdesi ise Suriyenin kuzeyinde sergilendi. Bölücü terör örgütü artıkları tarafından kotarılan bu oyunu kimin yazdığını, kimlerini figüranlık yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Nefret söylemlerine, provokasyonlara boyun eğmeyeceğimizi tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz ifadelerini kullandı.