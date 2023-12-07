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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu / 06.12.23

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu / 06.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu / 06.12.23

Takvim 06:27
02

Emekliye 5 bin TL ikramiye: Tasarı Meclis Genel Kurulu'na geldi! Ödemeler haftaya...

Takvim 01:57
03

Akşener İmamoğlu’na ulaşım üzerinden daldı! CHP medyası İYİ Parti’ye ‘arşiv’li operasyona başladı / 06.12.23

Takvim 02:05
04

Seçil Erzan'ın fon vurgununda yeni görüntüler ortaya çıktı! Sorguda fenalaşmış / 07.12.23

Takvim 03:23
05

CHP'li belediyelerden iş bilmezliklerine komplo kılıfı! Önce Melek Mızrak Subaşı daha sonra Recep Gürkan / 07.12.23

Takvim 02:24
06

CHP'li Özgür Özel'den ittifakı reddeden İYİ Parti'ye yanıt! Akşener'e 'toplumsal taban'lı rest / 06.12.23

Takvim 02:24
07

Kızıldeniz'de gerilim yükseliyor! ABD Yemen’deki Husuler’i bahane ederek "Deniz Görev Gücü" kuruyor | Ortadoğu'da ne hedefliyor? / 06.12.23

Takvim 02:48
08

Tayyar ve Özlem Öz'ün şirketlerine neden kayyum atandı? Gerekçesi ortaya çıktı: Gelirlerini suçtan elde etmişler / 06.12.23

Takvim 01:18
09

Siyonist zihniyetin özeti! Haham Eyal Karim'in işgalci İsrail askerlerine rezil fetvası: Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edilebilir / 06.12.23

Takvim 02:12
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