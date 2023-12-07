Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Soykırımcı İsraile çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettiği cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır dedi. Batılı ülkelerinde destek vermesini eleştiren Başkan Erdoğan, Batılı ülkelerinde İsrail ile aynı akıbeti yaşayacağını vurguladı. Öte yandan Başkan Erdoğan asgari ücret ve kentsel dönüşüm ile ilgili birçok önemli mesaj verdi. İşte tüm detaylar...