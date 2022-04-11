Kadın motor sürücüsüne hakaret etti: Kafanı kırarım geri zekalı! İşte o anlar... / 11.04.22

Mecidiyeköy’de bir şahıs seyir halinde olan kadın motor sürücüsüne doğru tükürdü ardından da araçtan inerek kadın sürücüye tehditler savurdu. O anlar sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşadığı olayı anlatan Mira Cihan Yalçınkaya, Sürekli olarak bana bakarak ve benim hakkımda konuşup güldüklerini fark ettim. Umursamadım. Beni taciz ediyorlardı ama kulağımda müzik olduğu için ne söylediklerini anlayamadım. Bu yüzden de benim onları umursamadığımı düşündüler. Sonra benim onlara motorla yaklaşmamı bekleyip, motoruma tükürdüler. Motorun önüne geldi tükürük. Ben de onlara terbiyesiz, ahlaksız diye bağırdım diye bağırdım.