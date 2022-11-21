Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasımda İstanbulda Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde, şiddet uygulayana çok yönlü sosyal hizmet modelinin detaylarını paylaşacak. Sıfır tolerans ilkesi ile yürüttüklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Takım elbise giymek ya da kravat takmak iyi hal indiriminden kategorik olarak çıkarıldı. Israrlı takip Türk Ceza Kanununda da bir suç olarak düzenlendi ve cezası da 6 aydan 2 yıla kadar şeklinde düzenlendi. dedi.