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7/24 Dinle Takvim Kadına şiddete sıfır tolerans! Bakan yanık açıkladı: Atılan adımlar dünyaya örnek oldu / 21.11.22
Kadına şiddete sıfır tolerans! Bakan yanık açıkladı: Atılan adımlar dünyaya örnek oldu / 21.11.22

Kadına şiddete sıfır tolerans! Bakan yanık açıkladı: Atılan adımlar dünyaya örnek oldu / 21.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kadına şiddete sıfır tolerans! Bakan yanık açıkladı: Atılan adımlar dünyaya örnek oldu / 21.11.22

Takvim 00:47
02

Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi / 15.11.22

Takvim 02:25
03

Korsan kiracıya dikkat! Böyle uyanıklık görülmedi / 12.11.22

Takvim 01:01
04

Jorge Jesus vidaları sıktı! Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de rehavete kesinlikle izin vermiyor / 07.11.22

Takvim 01:06
05

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP'li Erdoğan Toprak'ın 'FATF' iddiasına yalanlama!

Takvim 02:24
06

Ronaldo gazetecileri hem şaşırttı hem de tepki gösterdi! Gündeme bomba gibi düşen Fernandes görüntülerini açıkladı / 21.11.22

Takvim 01:58
07

Vatandaşa yeni tasarruf yöntemi! Bakan Nureddin Nebati duyurdu: Borsa İstanbul aracılığı ile ihraç edilecek

Takvim 01:12
08

Kayseri'de dehşet anları kamerada! Husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu / 21.11.22

Takvim 01:20
09

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Gri kategorideki sözde Ayn İsa bölge sorumlusu terörist teslim oldu! / 21.11.22

Takvim 00:58
10

Orhan Gencebay'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Tek bayrak, tek vatan, tek millet sözü Atatürk'ün felsefesi ile örtüşüyor" / 21.11.22

Takvim 01:08
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