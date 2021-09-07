Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ifadesi: Fenomen olmak için yaptım / 07.09.21

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Son dakika haberleri... Kayseri'de maddi durumu kötü olan kadınlara para vererek ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayarak falakaya yatıran kargo çalışan Erkan T. dün gözaltına alınmıştı. Güzel kadınlara 500 TL, çirkin kadınlara 250 TL veren kargocu ifadesinde "Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi" diye konuştu. Erkan T. ifadesinin ardından serbest kaldı.