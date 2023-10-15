İsrailin Gazzedeki katliamının üstünü örtmeye çalışan ABD Başkanı Biden, Hamasın çocukları hedef aldığı iddiasını gündeme getirerek, Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim ifadelerini kullanmıştı. Bidenın açıklamaların ise Beyaz Saray yalanlamıştı. Tüm bu yaşananlarınardından Amerikan tilkisi FOX kirli algı oyununu Hamas’ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu? sorusu ile sürdürmeye devam etti. FOXun algı operasyonu ise kısa sürede elinde patladı Amerikalı bir vatandaş, Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Boğazınıza kadar b.k dolusunuz diyerek tepki gösterdi.