Kağıthanede park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kaydında, saldırganın ateş ederek araca doğru geldiği ve çevredekilerin kaçıştığı görülüyor. Araçta bulunan kişinin ateş edilmesi üzerine aracın şoför camından atlayarak kaçması, şüphelinin kaçan kişiyi ateş ederek kovalaması da görüntülere yansıyor. Öte yandan hayatını kaybeden Abdulkadir Anasın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz dedi.