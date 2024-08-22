İstanbul Kağıthanede Filistinlilere yönelik suikastla ilgili tespit edilen 4 şüpheli İstanbul emniyetinin koordinesiyle Romanyada kıskıvrak yakalandı. Suikastçıların olaydan önce bavullarını toplayıp adreslerinden çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların saldırıyı gerçekleştirmeden önce yakalandıkları güvenlik kamerası görüntüleri, iz kaybettirmek adına planladıkları yöntemler ve saldırı sonrası Türkiyeden çıkış süreçlerine ilişkin detayları ve soru işaretlerini A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı. İşte olayın perde arkası...