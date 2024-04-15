İranın İsraile yönelik İHA ve füzelerle yaptığı misilleme operasyonu havai fişek gösterisinden öteye geçemedi. Söz konusu göstermelik saldırılar soykırımcı İsrail ve katil Netanyahuya alan açtı. Gazzedeki soykırım unutuldu, ABD ve Batı kamuoyunda İsrail meşruiyet kazandı. Tam da bu noktada eski ABD Başkanı Trumpın İran ve ABD arasındaki danışıklı dövüşü itiraf ettiği açıklamalarını hatırlamakta fayda var. Trump, İranın Kasım Süleymaninin ölümü sonrası ABDyi arayıp İtibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar dediğini söyledi. Uzmanlar ise ABD - İran - İsrail hattındaki girift ilişkiler ve ortak çıkarlara dayalı kirli oyuna dikkat çekti.