Uluslararası basın, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere geniş yer vermeye devam ediyor. Bölgede 200 yıldır büyük bir depremin işareti olmadığına işaret eden BBCnin yanı sıra İngiliz basınından The Economist, Bu depremi bu denli yıkıcı hale getiren birçok etken var. Bunlardan bir tanesi depremin şiddeti ifadelerini kullandı. The Times gazetesi ise, İtalyada 2016da meydana gelen depremde 300 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ortaya çıkan enerji miktarının 250 kat fazla olduğu ve bunu sarsıntıları yüksek şiddetli artçıların takip ettiği vurgulandı. Öte yandan karşılaştırmalalı veriler yaşanan depremin 1995te Japonyada yaşanan ve yaklaşık 250 bin evin yıkıldığı depremden on kat daha yıkıcı olduğu ortaya koydu.