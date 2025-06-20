Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Kahramanmaraştaki Azerbaycan Mahallesinde, Azerbaycan hükümeti ve TOKİ iş birliğiyle inşa edilen konutların teslim törenine katıldı. Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Başkan Erdoğan deprem turisti CHP ve muhalefet partilerine tepki gösterdi. Erdoğan, Her seçim döneminde atıp tutan ama deprem bölgesinin yolunu unutanların ufku sandık kadardır. Onlar didişirken kavga ederken, biz Kahramanmaraş ile birlikte tüm Türkiye için seferber olacağız. ifadelerini kullandı.