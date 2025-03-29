İstanbulda gözaltına alındıktan sonra Cumhurbaşkanına hakaret ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan İsveç vatandaşı Kaj Joakim Medinin terör örgütü YPG/PKKnın Başkan Erdoğanı hedef alan eylemlerinde yer aldığı ortaya çıktı. Şüphelinin, sosyal medya hesabından çok sayıda PKK/YPG silahlı terör örgütünün silah, bayrak ve örgüt üyeleriyle paylaşımlarının olduğu, ayrıca örgütsel içerikli kitap basımı, haber paylaşımı ve örgütsel eylemleri düzenli olarak anlatan internet haberleri yaptığı tespit edildi.