Dünya ticaretinde dengeleri değiştirecek Kalkınma Yolu Projesinde kritik bir adım daha atıldı. Kalkınma Yolu Projesi Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar 1. Bakanlar Konseyi Toplantısı İstanbul Dolmabahçe Sarayında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu devrin artık kazan-kazan devri ve ulaşım sektörünün kazan-kazan devrinin en önemli dinamosu olduğunu belirterek, Bu noktada burada sadece ulaşım ve lojistik sektörlerinin geleceği için değil ülkelerimizin ekonomik ve sosyal kültürel geleceği için de bir araya gelmiş bulunuyoruz. ifadesini kullandı.