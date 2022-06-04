Kalyon Güneş Santrali her yıl 5.600 ağacı kurtarıyor / 04.06.22

Kalyon Enerjinin Karapınardaki Güneş Enerjisi Santraliyle her yıl 5.600 ağaç kurtarıldı. Türkiyenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamalarının yanında çevresel sürdürülebilirlik konusunda da millî sorumluluk bilinciyle ilerlediklerini belirten Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PVde üretmekte oldukları enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1.000 megavat gücündeki rüzgâr enerjisi santraliyle de Türkiyenin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi.