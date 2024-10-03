Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin Avrupa’nın en büyük güneş enerji santrali olduğunu belirten Kalyon Holding Başkanı Cemal Kalyoncu, Santral, yılda 3 milyar kilowatt saat elektrik üretiyor. 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. dedi. Kalyoncu, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı olan İstanbul Havalimanının Türkiyeye kazandırdıkları büyük bir marka olduğunu ifade etti. Herhangi vergi affından yararlanmadıklarını belirten Kalyoncu, Devlete 1 kuruş vergi borcumuz yok. Türkiyenin en çok vergi veren şirketlerinden biriyiz. ifadelerini kullandı.