ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris’in büyük sahtekarlığı ortaya çıktı. Harris’in kampanya ekibi büyük haber kuruluşlarının Harris tarafında görünmesini sağlamak için Google arama sonuçlarındaki haber başlıklarını Harris lehine değiştiriyor. Reklam düzenbazlığından The Guardian, Reuters, CBS News, Associated Press ve PBS gibi büyük şirketlerin yanı sıra yerel gazeteler bile etkilendi. Guardian’dan Kamala Harris’e büyük tepki geldi. İşte, Kamala Harris’in reklam düzenbazlığı…