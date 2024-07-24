ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokratların adayı olmaya en yakın isim olarak görülen Kamala Harris’in eşi Doug Emhoff, siyonist kimliği ile gündem oldu. Yahudi kökenli Emhoff, İsrail’in 7 Ekim’den sonra Gazze’de İsrail’e açık destek verdi. Emhoff’un 2021’de Harris’in başkan yardımcılığı konutuna astığı bir sembol ise Beyaz Saray’ın tamamen siyonist lobinin elinde olduğunu gözler önüne serdi. İşte, Harris’in seçilmesi durumunda ABD’nin ilk Yahudi First Gentlemen’ı olacak Doug Emhoff…