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Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi / 24.07.24

Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi / 24.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi / 24.07.24

Takvim 02:40
02

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya telefon: O yıldızı istiyorum! / 24.07.24

Takvim 03:30
03

Donald Trump mı Kamala Harris mi? The Economist anket sonuçlarını yayımladı: Zamanı ve karizması yok / 24.07.24

Takvim 02:25
04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: Bölücü ağız | Yunan'a Kıbrıs resti | Ekonomi mesajı | 154 kişi... / 24.07.24

Takvim 07:20
05

Hamas ve El Fetih anlaştı: İlk tebrik Türkiye'den! İmza atıldı ABD, İsrail ve BAE'nin gizli toplantısı ifşa oldu / 24.07.24

Takvim 03:37
06

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte ekonomistlerden ilk yorum

Takvim 05:55
07

Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar / 24.07.24

Takvim 06:41
08

Beşiktaş'tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor / 24.07.24

Takvim 03:37
09

Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ''Onun yüzünden kurşun yedim'' / 24.07.24

Takvim 05:29
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