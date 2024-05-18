Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamuda servislerin kaldırılmasına ilişkin Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacak. ifadelerini kullanan Cevdet Yılmaz, Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil. Emekli sayısı, vefat edenler, istifa vesaire bütün bunların toplamı kadar, ne kadar eksildiyse o kadar yine istihdam edilebilecek ama bunu aşmayalım istiyoruz. dedi. İşte detaylar...