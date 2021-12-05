Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) İETT'ye ücretsiz otobüs hattı tavsiyesi / 05.12.21

Son dakika haberleri... Kamu Denetçiliği Kurumu KDK, ücretli kullanılan Havantepe otobüsünün, İstanbul Hacı Osman metro istasyonundan hareket eden ve metro ile entegre edilen diğer bazı hatlar gibi ücretsiz kullandırılması konusunda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne İETT tavsiyede bulundu. KDK, talebini İETTye ileten 120 kişinin 25 numaralı Hacı Osman-Havantepe otobüsünün ücretsiz olmasını istediğini belirtti. Açıklamada gerekçesiyle birlikte hattın ücretsiz olması gerektiğinin altı çizildi.