Bağcılarda geçen yıl annesinin boğazını keserek kafasını sokağa atan Ali Sayan ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, Ben küçük yaştan beri antidepresan kullanıyorum. Hastalığımdan önce saldırganlığım yoktu. Beraatimi istiyorum dedi. Sanığın babası ve ağabeyi ise caniden şikayetçi olmazken, tanık olarak dinlenen yenge Faydagül Sayan Ali kapıyı açtığında elinde bıçak vardı, annesi ölmüştü. Ali ne yaptın, anneni mi öldürdün? dedim. Ali, Susun komşular duymasın dedi. Ama kendisinde değildi. Gözleri dışarıya çıkacak gibiydi ağzı yamulmuştu diye konuştu.