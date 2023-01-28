Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6lı masa daha seçime girmeden birbirine girdi. Koalisyon pazarlıklarında deyim yerindeyse kan gövdeyi götürüyor. Meral Akşenerin küçük ortakları hedef alan Oyunuz kadar konuşun tutumu sürerken İYİ Partili kurmaylardan bomba bir adım geldi. Buna göre İYİ Parti küçük partilerin birer bakanlıkla yetinmesini kalan partilerin ise CHP ile eşit bir şekilde bölünmesi istiyor. CHPye sizinle oy oranımız eşit vurgusu yapan Akşenerin ekibinin bir diğer talebi ise karar alma süreçlerinde CHP ve İYİ Partinin ikişer diğer partilerin birer oy hakkı olması yönünde. İYİ Partililer aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı tek olsun o da güçlendirilmiş yetkilerle Meral Akşener olsun kanaatinde.