Fenerbahçe, UEFA Avrupa Liginin 6. haftasında Athletic Bilbaoyu ağrladı. Sarı lacivertliler, Samet Akaydinin hatası sonrası Inaki Williamsın golü ile karşılaşmaya neredeyse 1-0 yenik başladı. Yıldız futbolcu ilk yarı bitmeden farkı ikiye çıkardı. Milli stoperin protesto edildiği ve yönetimin istifaya davet edildiği mücadelede Kanarya sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Jose Mourinho ve öğrencileri evinde büyük yara alırken kalan 2 karşılaşma çok daha kritik bir hale geldi. İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçında yaşananlar ve atılan goller...