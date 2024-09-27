Ülkemizi UEFA Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, ilk maçında Union SGyi 2-1 yenerek yeni formatıyla uygulanan turnuvaya 3 puanla başladı. Kanaryanın gollerini 26da Çağlar ve 82de de Christian Burgess kendi kalesine attı. Belçika temsilcisi Bright Osayi-Samuelin kırmızı kart sonrasında penaltı kaçırmasına rağmen devamında farkı bire indirdi. Kanarya bu galibiyetle derbide yaşadığı moral bozukluğunu üzerinden atıp taraftarının da gönlünü almayı bildi. İşte Fenerbahçe - Union SG maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...