Ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turunda Lille ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada birçok pozisyon bulan Kanarya, Fransız temsilcisini devirmeyi başaramadı. Szymanskiden Djikuya, Mert Hakandan Allan Saint-Maximine kadar pek çok isim fırsatı değerlendiremedi. Son anlarda Çağlar Söyüncü sahneye çıkarak skoru 1-0a getirdi. Golden sonra da ataklarımız vardı ancak atamadık. 90 dakika sonunda mücadele uzatmaya gitti. Fransızlar 109da Mandinin atılmasıyla 10 kişi kaldı. 115te ise Jayden Oosterwoldenin eline çarpan top sonrası penaltı kararı çıktı. Jonathan David skoru 1-1e getirdi. Bu sonuçla Kanarya yoluna UEFA Avrupa Liginden devam edecek. İşte Fenerbahçe - Lille maçında yaşananlar ve önemli anlar...