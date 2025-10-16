Türkiye’nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi adımlar attığı süreçte, Kandilden yine provokatif sesler yükseldi. TBMMde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalanı işaret ederek Suriye kolu SDG’ye silah bırakma çağrısı yapmalı çıkışı terör örgütü cephesinde büyük rahatsızlık yarattı. PKKlı Duran Kalkan, Başkan Erdoğan’ın bölgesel diplomasi hamlelerini hedef alıp Bahçeliye saldırırken, süreci sabote eden açıklamalar yaptı. Elebaşı Kıbrıs üzerinden de tehdit savurdu. Kalkan tehditlerin dışında Sürecin tıkanmaması, işlemesi için adımlar atmaya çalışıyoruz. Yapabileceklerimizin azamisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni şeyler yapmak için de arayışımız, çabamız var. dedi.