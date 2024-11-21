Kandildeki terör baronları sıraya girip silah bırakmayacaklarını ilan etti. PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit saklandığı inden Suriyenin kuzeyine saldırılar durmazsa, kayyumlar kalkmazsa, tecrit son bulmazsa yeni TUSAŞ saldırıları gelir tehditleri savurdu. Bahçelinin Öcalana yaptığı Çık PKKyı lağvet çağrısı ve MHPden yapılan Vakit tamamdır, söz konusu vatandır paylaşımlarıyla köşeye sıkışan Ümit, Batmandaki bölücü eylemlere ateşin çocukları geri geldi diyerek arka çıktı. Elebaşı Ümit açık açık Sorunları çözmek için AK Parti ve MHPyi yıkmalıyız dedi.