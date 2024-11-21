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Kandil APO'yu iplemiyor! PKK'lı Ümit'ten "Kayyum kalkmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi: "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız" / 20.11.24

Kandil APO'yu iplemiyor! PKK'lı Ümit'ten "Kayyum kalkmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi: "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız" / 20.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kandil APO'yu iplemiyor! PKK'lı Ümit'ten "Kayyum kalkmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi: "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız" / 20.11.24

Takvim 03:42
02

Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor! / 20.11.24

Takvim 02:47
03

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde olacak | Kırmızı et fiyatları: Talimatı verdim

Takvim 04:16
04

Başkan Erdoğan’ın Herzog cevabı İsrail basınında: Türkiye Siyon Kanadı’na geçit vermedi / 20.11.24

Takvim 01:59
05

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi / 20.11.24

Takvim 01:57
06

Katliam sponsoru ABD BMGK'da Gazze için acil ateşkes önerisini dördüncü kez veto etti / 20.11.24

Takvim 02:15
07

Rusya - Ukrayna hattında tansiyon yükseldi! Önce Amerikan sonra İngiliz füzesiyle vurdular | Belarus'tan bize saldıracaklar iddiası / 20.11.24

Takvim 00:56
08

Yenidoğan Çetesi davasında birbirini satan satana! Duruşmada "Mehtap öldür şu bebeği" ifadesi soruldu... Sus pus kaldı / 20.11.24

Takvim 01:39
09

MİT'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'terör' sunumu! Detaylar ortaya çıktı / 20.11.24

Takvim 01:27
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