İstanbulda Bir oy DEMe bir oy Ekreme kampanyası tam gaz sürüyor. Esenyurt, Tuzla ve Eyüpsultanda baş gösteren uzlaşı ve DEM Partililerin destek karşılığı CHPden belediye meclisi listelerine girmesi akıllara DEM Parti, Meral Danış Beştaşı adaylıktan çeker mi? sorusunu getirdi. Bilindiği üzere PKK elebaşı Mustafa Karasu ittifakları güçlendirin talimatı verdi. Ardından Başak Demirtaş adaylıktan çekilip İmamoğluna alan açıldı. PKKlı Helin Ümit de İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz itirafında bulundu. Bu durum ve göz önünde süren iş birliği Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu yorumlarına yol açtı.