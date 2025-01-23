DEM Parti heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalanla görüşmek için ikinci kez İmralıya gittiği süreçte Kandil yine şart koşup pazarlığa girişti. PKK elebaşı Duran Kalkan, Öncelik İmralı sisteminin lağvedilmesi. Sonra PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu. Öyle kolay bir iş midir PKKyı hemen feshetsinler, dünya altında kalır diyerek silah bırakmayacaklarını söyledi. Bu durum Kandilin Öcalanı takmadığını bir kez daha gösterdi. Duran Kalkanın Seçeneğimiz yok değil deyip İsrail ve İrana göz kırptı, Kimse yenemez Kürtleri hezeyanına kapıldı.