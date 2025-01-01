Teröristbaşı Öcalanın Çağrı yapmaya hazırım mesajı sonrası Kandil silah bırakmamak için pazarlığa girişti. Erdoğan ve Bahçeli PKKyı yok etmek istiyor diyen PKK/KCK elebaşı Bese Hozat, Suriyede YPGye saldırılar durmazsa çözüm olmaz mesajı verip YPGyi koz olarak kullandı. Öcalanın çağrısını desteklediklerini söyleyen Hozat Bu iktidarın, bu devletin bir çözüm iradesi ortaya çıkmış değildir. Ortada bir samimiyet yoktur. Özel savaş olma olasılığı çok çok yüksektir sözleriyle süreci sabote etti. Öcalan üzerinden Türkiye Kürt sorununu demokratik temelde çözmezse bölünür, paramparça olur tehdidi savurdu.