Terörsüz Türkiye için atılan adımlar DEM Partinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine kadar uzandı. Teröristbaşı Öcalan, Çağrı yapmaya hazırım mesajı verirken Kandil sabotaj girişimlerine devam ediyor. PKK elebaşlarından Sabri Ok, DEM heyetinin İmralı ile görüşmesinin önemli olduğunu savunsa da Türkiyeye iftira atarak mücadelenin devam etmesi gerektiğini savundu. Terörist Sabri Ok, Ne kadar mücadele edersek, ne kadar örgütlü olursak o kadar sonuç alırız. diyerek pazarlık masası kurmaya çalışsa da Türkiyenin duruşu net: Ya silahlar gömülecek, ya da silah tutanlar gömülecek...