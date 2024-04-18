PKK/YPG sınır ötesi harekat endişesine kapıldı. Büyükbaş teröristler Kandildeki inlerinden sıraya girip yalvardı. PKK elebaşı Helin Ümit, CHPye harekata karşı tutum alın talimatı verdi. Kandil sapığı Duran Kalkan ise fare gibi saklandığı mağaradan konuştu. CHPye sınır ötesi harekatı engelleyin talimatı veren Kalkan, Başta CHP olmak üzere Türkiyenin siyasi çevrelerini uyarıyorum. Buna alet olmasın kimse. Bu tür şeylere kalmasınlar. Türk ordusunun Irakta ve Suriyede ne işi var? Bunu söyleyebilirler sözleriyle muhalefete yol haritası çizdi. Kandildeki panik havasını açık eden Kalkan En kritik mücadele sürecindeyiz dedi.