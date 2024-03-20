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Kandil sapığı Duran Kalkan'dan CHP ve DEM'in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı / 20.03.24

Kandil sapığı Duran Kalkan'dan CHP ve DEM'in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı / 20.03.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kandil sapığı Duran Kalkan'dan CHP ve DEM'in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı / 20.03.24

Takvim 04:12
02

CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş'ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var / 20.03.24

Takvim 06:22
03

TAKVİM firari ana-oğulun ABD'deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş / 20.03.24

Takvim 03:09
04

Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detay / 20.03.24

Takvim 04:13
05

CHP'deki paradan kulede 'Ekrem' eli! İBBSK çantalı kurye ofise 1 milyon lira mı getirdi? Yeni görüntüler çelişkili ifadeler... / 20.03.24

Takvim 06:33
06

Gözler yarın saat 14:00'te! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde?

Takvim 02:34
07

"Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz" diyen HDP/DEM'li Azad Barış'tan itiraf: İmamoğlu'na oy vereceğiz DEM İstanbul'da kazanamaz / 20.03.24

Takvim 03:40
08

CHP'de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM'den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür'le Ekrem'i durdurmalıyız / 20.03.24

Takvim 02:28
09

CHP'deki 'paradan kule'de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi'ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel? / 20.03.24

Takvim 02:23
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