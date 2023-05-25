PKK elebaşı Duran Kalkanın Kandildeki terör ininden yaptığı Kılıçdaroğlu için seferber olun, oy verilmesi için çalışın çağrısı HDPyi harekete geçirdi. Pervin Buldanın sokak sokak Kılıçdaroğlu için oy dilenmesi sonrası topa HDPKKlı Hasip Kaplan girdi. Birbirinden rezil tehditler savuran Kaplan, Başkan Erdoğanı ve milli iradeyi hedef aldı.28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra hiçbir güç bizi durduramaz! Tayyipi gönderiyoruz diyen Kaplan, Kılıçdaroğluna destek verdi. Detaylar takvim.com.trnin özel haberinde.