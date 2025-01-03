PKKnın İrana yakınlığıyla bilinen elebaşı Cemil Bayık Irak ve Suriyede İrana alan açmak için Türkiyeye saldırdık itirafında bulundu. Yürüttüğümüz mücadele Türk devletinin bölgede fazla etkinlik kurmasını önlemiştir diyen Bayık, Tahrana Bizim sayemizde ilerledin kendi marifetin sandın diyerek veryansın etti. İranın Suriyeden sonra Irakta da durumunun tehlikede olduğunu söyledi. Öte yandan Kandilin İran tarafında terör unsurları hala cirit atıyor. Bir dönem Cemil Bayıkla Kasım Süleymaninin görüştüğü Haşdi Şabinin PKKya maddi destek sağladığı gündeme gelmişti.