İBBye yönelik yolsuzluk ve terörle iltisaklı suçlar çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında 100den fazla isim hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da PKK/KCK terör örgütüne yardım suçlamasıyla gözaltına alındı. Terör soruşturmasına sebep olan Kent Uzlaşısı kapsamında CHP-DEM-Kandil-Brüksel hattında yürütülen kirli pazarlıklar biliniyor. Bu pazarlıklarda kilit isim olarak bilinen HDP/DEMli Azad Barışın firari olduğu öğrenildi. Peki kimdir bu Azad Barış, hangi rolü oynadı, İmamoğlu ile ne ilişkisi var?