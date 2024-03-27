Kandildeki terör baronları inlerinden zehir saçmaya devam ediyor. PKK elebaşı Bese Hozat, Yerel yönetimler iktidarın elinden çıkmalı diyerek CHP - DEM ittifakına önem atfetti. CHP ile varılan kent uzlaşısı sonucu DEMin elde edeceği kazançlara dikkat çeken Hozat, Türkiye sermayesinin çeyreği İstanbulda diyerek Ekrem İmamoğluna oy dilendi. İmamoğlu ile halkçı belediyecilik söylemi üzerinden ağız birliği yapan Hozat, CHPye de kayyum talimat gönderdi. Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta terörle iltisaklı belediyelerde bulunan kayyumlara karşı çıkıp CHP olarak kayyumlardan rahatsızız diyor.